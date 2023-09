Paraty Brazil by UTMB movimenta cerca de R$ 30 milhões e atrai mais de 4 mil atletas

Costa Verde – O Paraty Brazil by UTMB alcançou números impressionantes, gerando aproximadamente R$ 30 milhões de renda ao município e atraindo 4.700 atletas de 28 países, além de visitantes e turistas, durante os quatro dias de competição, encerrada no último domingo, dia 24. O evento é a etapa brasileira do maior circuito de trail running do mundo, o UTMB World Series.

Os atletas passaram por terrenos acidentados, estradas de terra, ruas de paralelepípedos, trilhas fechadas em meio à mata e travessias de rios no Parque Nacional da Serra da Bocaina, sempre cercados de belos cenários da Mata Atlântica e do litoral da Costa Verde. Para aqueles que se arriscaram na categoria mais longa, o trajeto também incluiu a Pedra da Macela, a quase 2.000m de altitude.

A largada aconteceu no centro histórico de Paraty, ao nível do mar, passando por Graúnas, Barra Grande, Taquari, Cume Taquari, Serraria, Escola do Pinhal, Trutario Rio Manso, Cume Macela (a quase 2.000m de altitude), Base Macela, Cachoeira 7 Quedas e Caboclos, dependendo da categoria disputada.

A prova foi dividida em quatro categorias: Paraty Trail Run 20, 35, 55 e a Ultra-Trail de Serra da Bocaina 110. A Trail Run 20 tem 24 km de distância e 850 M+ de ganho de elevação. A Trail Run 35 tem 33 km e 1.600 M+; e a Trail Run 55 tem 55 km e 2.682 M+. A categoria mais difícil é a Ultra-Trail de Serra da Bocaina 110, com 108 km de distância e 4.829 M+ de ganho de elevação.

O Brasil fez bonito e conquistou pódios nos três primeiros lugares no masculino e feminino (quadro geral) dos 100 km e 35 km, no feminino 55 km e 20 km e o primeiro e segundo lugar masculino no 20 km. As classificações estão no site ChronoMax.

A etapa de Paraty teve destaque pela participação feminina, tornando a prova brasileira uma com as maiores proporções de participação de mulheres entre as provas da UTMB World Series. As atletas representaram mais de 37% das inscrições.

UTMB World Series

O UTMB acontece em diversas partes do mundo, dividido em 34 eventos espalhados pela Ásia, Oceania, Europa e Américas. A prova de Paraty somará Running Stones, que possibilitará o ingresso ao sorteio para o Ultra-Trail du Mont-Blanc, na França, a ser realizado de 26 de agosto a 1º de setembro de 2024.

O Ultra-Trail du Mont-Blanc é uma ultramaratona de montanha que acontece uma vez por ano nos Alpes, atravessando França, Itália e Suíça. Com uma distância de aproximadamente 166 km e um desnível positivo de 9.400 metros, é considerada a corrida em trilha mais prestigiada da Europa.