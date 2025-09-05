sexta-feira, 5 setembro 2025
Paraty é campeão da Série C e garante acesso à Série B2

Time paratiense venceu o Santa Cruz nos pênaltis após empate no segundo jogo da final

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Paraty – A Sociedade Esportiva Paraty é a campeã do Campeonato Estadual da Série C, a quinta divisão do futebol profissional do Rio de Janeiro. A competição reuniu 13 equipes, e o time paratiense se destacou ao terminar a primeira fase com a melhor campanha, conquistando a taça Waldir Amaral.

Após avançar entre os quatro primeiros colocados, o Paraty venceu o União Central nas semifinais, garantindo não apenas a vaga na grande final, mas também o acesso à Série B2, a quarta divisão estadual.

Na decisão contra o Santa Cruz, o Paraty perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, mas deu a volta por cima no segundo confronto. No Estádio Nélio Gomes, em Belford Roxo, venceu por 1 a 0 e garantiu o título nos pênaltis, com vitória por 5 a 4.

O próximo desafio do campeão será já no dia 21 de setembro, quando estreia na Série B2 enfrentando o Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação

