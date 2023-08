Partida entre Flamengo e Grêmio tem classificação definida como Bandeira Vermelha pelo GT-Maracanã

Rio de Janeiro – O Grupo de Trabalho Maracanã (GT-Maracanã), do qual o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) é um dos integrantes, definiu como Bandeira Vermelha a classificação de risco para a partida de futebol entre Flamengo e Grêmio, pela Copa do Brasil, que acontece no estádio nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30. Com isso, diversas ruas no entorno do Maracanã serão interditadas a partir das 18h30, para facilitar a movimentação do público previsto de 65 mil pessoas. A Bandeira Vermelha é a mais alta na classificação de risco, em uma escala de 1 a 4.

O GT- Maracanã é integrado pelos órgãos públicos envolvidos na operação e no planejamento de segurança dos jogos e é acompanhado pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ). As medidas fazem parte dos esforços para ordenar a região e garantir bem-estar do público no estádio e no seu entorno. A operação contará com agentes do Batalhão Especial de Policiamento de Estádio (BEPE), CET-Rio, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Transportes, Polícia Civil, 6°BPM, Grupamento de Polícia Ferroviária e Comlurb.

Classificação de risco

Através da metodologia AREF (Avaliação de Riscos em Estádios de Futebol), desenvolvida pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para jogos realizados no Maracanã e adaptada pelo GATE/MPRJ, os órgãos responsáveis pela organização, segurança, mobilidade e ordem pública do estádio conseguem definir antes de cada evento todo o conjunto de medidas a serem adotadas de acordo com o bandeiramento de riscos. A escala varia entre as “bandeiras” verde, amarela, laranja e vermelha, indo do menor para o maior grau de perigo. Os critérios de classificação e manuais de procedimentos em conjunto ajudam a prever possíveis crises e predefinir quais as respectivas soluções, em prol da melhor organização dos eventos, bem-estar do público e garantia de segurança.