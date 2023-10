Pelé Academia inaugura Núcleo de Futebol no bairro Fazenda da Barra 3

Resende – A diretoria do clube da Pelé Academia, juntamente com o Resende Futebol Clube e a Prefeitura de Resende, estiveram no bairro Fazenda da Barra 3 para a inauguração do novo Núcleo Pelé Academia, na última quinta-feira (26).

Estiverem presentes também na cerimônia o Presidente do Resende Futebol Clube, Cornélio Rosenburg, o Secretário de Esporte e Lazer, Davi, Vereadores, representantes da Fundação ArcelorMittal, representantes da Volkswagen e o CEO do Fórum Saúde Consultoria, Isaque Farizel.

Com a abertura desse novo núcleo, o projeto atinge 800 crianças, e com a inauguração dos próximos núcleos, espera-se chegar à meta de mil crianças atendidas, até o final deste ano. Ao todo, já são quatro núcleos na cidade de Resende e, em breve, mais dois núcleos serão inaugurados, sendo no campo do Tobogã e no campo do Contorno.

O Diretor Executivo da Pelé Academia, Eduardo Gomes, reforçou sobre ser um desejo externado pelo Rei do Futebol, após anotar o seu milésimo gol.

“Um dia muito especial para todos nós da Pelé Academia. Pelé pediu para que as crianças do Brasil tivessem educação, lazer, cidadania e, com isso, a oportunidade de buscar um futuro melhor. Então, um sonho do Pelé se tornando realidade, em uma comunidade mais carente, com vulnerabilidade social. E esse novo núcleo vai poder dar asas ao sonho dessas crianças que agora fazem parte do time dos “Crias da Pelé’. Aproveito para agradecer a todos que abraçaram e sonharam junto com a gente em tornar esse projeto e essa vontade do Rei, uma realidade”, comentou Eduardo.