Peneira para time das Guerreiras do Aço seleciona jogadoras

Volta Redonda – Sábado (5) foi dia de peneira no CT do Aero para buscar jogadoras de 14 a 20 anos, para compor os times sub-15 e sub-20 do futebol feminino do Voltaço.

Com participação de cerca de 40 meninas, elas tiveram cerca de 50 minutos pode mostrar todas as habilidades técnicas onde foram atentamente observadas pelo técnico Almir Guedes e sua comissão.

Cerca de 60% delas foram selecionadas. As demais terão uma nova oportunidade quando da próxima peneira que ainda não tem data definida.

Muitas meninas não puderam participar devido à falta de apresentação do atestadomédico que comprove a sua condição de saúde.

O técnico Almir Guedes ficou muito satisfeito pelo excelente nível técnico das atletas, provando assim o grande potencial de meninas jogadora de futebol da região.

Além de meninas de Volta Redonda, estiveram também representantes de Resende, Quatis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Valença, Pinheiral, Rio de Janeiro e Arapeí, em São Paulo.