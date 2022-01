Philippe Coutinho acerta com Aston Villa até o fim da temporada

Londres- Nem Flamengo, nem Palmeiras, muito menos o Atlético-MG. O alvoroço causado nas redes sociais nos últimos dias depois de jornais europeus terem afirmado que Philippe Coutinho queria voltar ao Brasil acabou para os torcedores brasileiros. O meio-campista acertou transferência para o Aston Villa, da Inglaterra.

Coutinho vai para o clube inglês por empréstimo até o fim da temporada. Ele pertence ao Barcelona, mas recebe um salário muito alto e o time catalão está com dificuldades financeiras. A mudança significa um alívio no caixa do Barça e uma oportunidade de Philippe jogar mais e mostrar seu futebol, pensando na Copa do Mundo de 2022.

A contratação de Coutinho teria sido um pedido especial do técnico do Aston Villa, Steven Gerrard. Ex-jogador e ídolo do Liverpool, ele atuou com o brasileiro entre 2013 e 2015, quando Gerrard se transferiu para o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Um dia antes de o empréstimo ter sido confirmado, o treinador elogiou o meio-campista.

“São 63 partidas pela Seleção Brasileira, um vencedor em série, jogou pelo Barcelona, foi incrível no Liverpool. Então eu consigo entender porque ele é especulado em muitos clubes, Posso entender porque tantos torcedores de todo o país estão falando dele. Eu não acho que você recebe o apelido de ‘mágico’ se você não for um jogador especial”

O Aston Villa vai ter a opção de compra após o fim do empréstimo. Philippe Coutinho tem 29 anos e passava pela melhor fase da carreira no Liverpool. Em 2018, o Barcelona comprou o jogador, que não conseguiu repetir as boas atuações. Chegou a ser emprestado para o Bayern de Munique, onde conquistou uma Champions League (2019-2020), retornou ao Barcelona, mas sofreu com lesões e não conseguiu uma sequência de partidas.

Fonte Agência Brasil*