Pia faz balanço do desempenho no Torneio da França

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 10:23 horas

Rio de Janeiro- A Seleção Feminina fechou o Torneio Internacional da França com dois empates e uma derrota. Na última terça-feira (10), a equipe brasileira enfrentou o Canadá, em Calais (FRA), e empatou em 2 a 2. As atacantes Marta e Ludmila balançaram a rede pelo lado verde e amarelo.

Com o objetivo de promover testes na equipe, Pia Sundhage deu oportunidade em campo para todas 24 atletas convocadas. Diante do Canadá, as defensoras Rafaelle e Bruna Benites, que ainda não haviam atuando, iniciaram a partida.

Com a entrada de Rafa, o número total de jogadoras vistas em campo pela treinadora subiu para 43, entre as 46 chamadas em sete meses de trabalho. Apenas as goleiras Gabi e Carla, e a meia Vitoria Yaya não atuaram.

– Tivemos muitas situações boas na defesa nos três jogos, mas também, quando olhamos o ataque também tivemos boas situações, especialmente nesse jogo. Nós falamos muito sobre defesa nos dois primeiros jogos, para esse mudamos o foco para o ataque, e eu estou feliz com o jeito que as atletas corresponderam. Algumas das jogadoras estão bem próximas dos Jogos Olímpicos. Nós iremos tentar nas próximas partidas dar mais chances às jogadoras.

Mas no final de tudo, tivemos um elenco muito competitivo, esses três jogos nos deram muitas respostas – avalia.

Diante do Canadá, o Brasil apresentou ampla vantagem no primeiro tempo, ao marcar dois gols nos primeiros 16 minutos. Na segunda etapa, o time caiu de rendimento e viu as canadenses empatarem. Ao final da partida, Pia Sundhage fez um balanço do desempenho do Brasil no duelo.

– Eu estava feliz e satisfeita com o primeiro tempo, nós controlamos bem o jogo e fizemos dois gols. Até quando mudamos o sistema no segundo tempo, estávamos bem na partida, elas não criaram tantas chances. Eu estou muito desapontada porque levamos dois gols já na etapa final do segundo tempo, isso não foi bom. Quando elas fizeram o segundo gol, estávamos com uma jogadora a menos, e não soubemos agir quando estávamos em desvantagem numérica – analisa.

A Seleção Brasileira volta a se reunir na próxima Data FIFA, entre os dias 6 a 14 de abril, para dois jogos preparatórios. No dia 8, o Brasil enfrenta a Costa Rica, na capital do país caribenho, em San José. Já no dia 14, as comandadas de Pia terão as atuais campeãs mundiais, os Estados Unidos, pela frente, em San Jose (EUA).