Piloto de Volta Redonda fala de automobilismo em tempos de Covid-19

Categoria em que Daniel Mageste corre está com atividades suspensas, mas ele continua disputando corridas, inclusive virtuais

Volta Redonda – O piloto Daniel Mageste escolheu se dedicar exclusivamente ao automobilismo em 2019, correndo pela Fórmula Inter, uma categoria internacional de monopostos. A pandemia de Covid-19 fez com que os planos tivessem de ser modificados, mas Mageste continua a trabalhar para ser mais um destaque voltarredondense no cenário esportivo nacional e internacional. Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, o piloto fala de seus planos.

DIÁRIO DO VALE – Como estão seus planos para este ano de pandemia?

DANIEL MAGESTE – No começo, o plano era disputar o Campeonato Brasileiro da Formula Inter e tentar o Cinturão Dourado (prêmio dado ao Campeão) para Volta Redonda. Porém a pandemia atrapalhou e, em muitos casos, impediu alguns negócios com investidores que iriam viabilizar nossa participação no campeonato. Não mudamos o plano, porém tivemos que repensar maneiras de tornar comercialmente possível minha participação quando a temporada começar. Também investimos tempo em estudar outros potenciais investidores e negócios para que eu pudesse estar na pista, aumentando a experiência, mesmo que fosse em carros alternativos.

DV – A Formula Inter vai ter campeonato em 2020? Com quais precauções?

DM – Além de planejar corridas em diferentes Estados no Brasil, há Pilotos na Formula Inter que vivem fora do país, então a categoria declarou seu grande desejo de voltar às atividades normais, e que fará isso tão logo o cenário esteja seguro para os envolvidos. Todos torcem para que o retorno seja nos próximos meses, com todas as precauções cabíveis orientadas pelos órgãos de Saúde.

DV – Já tem perspectivas de ir para a pista?

DM – Sim! Tenho grandes possibilidades de realizar pelo menos a primeira corrida quando a Formula Inter começar o campeonato, além de ter “na manga” ideias para treinar em outros carros. Por fim, também estamos trabalhamos para tornar possível algumas voltas nos carros da Crown Racing Team / W2 Racing, equipe da Stock Car / Stock Light onde conquistei uma vaga como Piloto de eSport.

DV – E no eSport, como vão as coisas?

DV – A pandemia acelerou muito o crescimento do Automobilismo no eSport, e isso nos deu mais visibilidade, maior retorno para os investidores, e nos colocou num ótimo momento ao vencer a Seletiva da Crown / W2 mês passado! Agora represento também uma equipe da Stock Car no Simulador, o que está abrindo muitas portas. O eSport ocupou parte do seu importante espaço no Automobilismo e faremos muitas outras corridas importantes nos próximos meses! Estarei transmitindo ao vivo nas minhas mídias sociais e convido todos para seguir danielmageste82!

A visão de Daniel Mageste sobre a estreia da Stock Car

A principal categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car, estreou no último dominngo (26). No grird de largada, nomes consagrados na própria categoria, como Cacá Bueno e Daniel Serra, e abriga ex-pilotos de Fórmula 1, como Rubens Barrichelo, Nelson Piquet e Ricardo Zonta (este, ex-campeão mundial de Endurance, além de ter corrido na F-1). Mageste, que conquistou o direito de testar na Stock Light (categoria de acesso à Stock Car) ao vencer provas virtuais, assistiu à corrida e conta suas impressões.

DV – O que achou da prova de estréia da Stock Car?

DM – Em meio a tantas restrições e dificuldades devido à pandemia, foi sem dúvidas um grande evento! As corridas foram ótimas, imprevisíveis, competitivas, com muitas ultrapassagens e um nível altíssimo, como de costume na categoria. Não deu para piscar!!! Para o fã de automobilismo (na internet somos mais de 90 milhões no Brasil) o show não teve defeito! A velocidade definiu o vencedor da primeira bateria, Ricardo Zonta. A soma dela junto a estratégia, deu o primeiro lugar na segunda corrida e a liderança do campeonato para Rubens Barrichello. Considerando ser a primeira etapa com uma nova geração de carros, posso dizer até que superou as expectativas!

DV – Os campeonatos serão competitivos?

DM – A Stock Car também é famosa por ser uma das categorias mais equilibradas do mundo! Era absolutamente comum ter 20 ou mais pilotos/carros marcando tempos dentro do mesmo intervalo de um segundo! Havia uma preocupação de um possível desequilíbrio em função dos novos carros, mas o que as folhas de tempos e o que vimos na pista mostrou, foi que em 2020 também teremos corridas disputadas décimo a décimo e o campeonato ponto a ponto.

DV- A quantidade de quebras na categoria principal é preocupante?

DM – Podemos considerar até mesmo que não foram tantas quebras assim. A geração de carros anterior foi usada por muitos anos! As equipes dominavam os limites dos equipamentos e conheciam muito bem as possibilidades de acertos. O carro era explorado ao limite! Com a geração nova, há uma curva de aprendizado do que cada componente pode suportar dentro da melhor performance possível. A primeira etapa foi em Goiânia, com uma reta enorme, um grande calor, carro mais pesado e maior velocidade final. Numa soma de fatores tão dificultosa, olhar o “copo meio cheio” é coerente. Com toda certeza, a categoria e as equipes encontrarão nas próximas etapas soluções para menos quebras.

