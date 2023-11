Pilotos da região são campeões do Paulistinha de Kart de Guaratinguetá - Diário do Vale

Guaratinguetá – Os pilotos Eduardo Martini Mota, o Dudu de 8 anos, e Pedro Arthur Bastos, de 10 anos, foram os campeões das categorias Mirim e Cadete do Campeonato Paulistinha de Kart 2023, definidos após a última e decisiva etapa do ano, realizada no sábado (11), no 34 Kartódromo de Guaratinguetá, em São Paulo.

Na categoria Mirim, o piloto Dudu, de Barra Mansa, conquistou o título de campeão do Campeonato Paulistinha de 2023. O jovem talento expressou sua alegria e declarou: “Não consegui me sair bem nesta 5ª Etapa, tive desafios e aprendizados diferentes. Mas como eu estava na liderança e já tinha alguns pontos de vantagem, consegui ser Campeão do Paulistinha na Mirim. Foi muito legal ser campeão, treinei e me dediquei muito, gostei bastante, foi massa!”. O jovem piloto também agradeceu ao seu Preparador, André AGP, ao seu coach de pilotagem, Samuel Morselli, aos seus patrocinadores e aos seus pais pelo apoio.

Na categoria Cadete, o título de campeão do Campeonato Paulistinha de 2023 foi conquistado pelo piloto Pedro Arthur Bastos, residente em Volta Redonda. Seu desempenho no sábado o destacou como uma grande revelação do kartismo infantil da região. Conhecido como PA, Pedro compartilhou sua felicidade por ter vencido seu primeiro campeonato. “Estou muito feliz, pois me esforcei bastante nos treinos e nas corridas para conseguir este título. Vou continuar me esforçando em busca de novos conhecimentos e títulos no kart.”

O próximo desafio para os pilotos será a sétima e última etapa do Campeonato Carioca de Kart, marcada para o dia 2 de dezembro, no Kartódromo de Guapimirim, na região serrana do Rio. Nessa mesma etapa, ocorrerá também o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de Kart em etapa única.

Além das corridas entre os jovens talentos, foram realizadas as provas de encerramento das categorias F4 Novato, F4 Graduado, F4 Sênior e F4 Speed, juntamente com as categorias Indoor Graduado e Indoor Master (rentals).

Os pilotos Dudu e Pedro Arthur estão em busca de patrocinadores e apoiadores para participar de uma das corridas mais icônicas do kartismo nacional, as 50 Milhas do Cadete no Kartódromo da Granja Viana, localizado no município de Cotia, na Grande São Paulo. O evento infantil ocorre na abertura das 500 Milhas de Kart da Granja, onde pilotos profissionais que já passaram até pela F1 e Indy, e hoje estão na Stock Car e Porsche Cup participam anualmente. Empresas interessadas em contribuir podem entrar em contato com os responsáveis pelos pilotos por meio de suas contas no Instagram.