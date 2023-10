Pilotos da região se destacam no Campeonato Paulistinha de Kart, em Guaratinguetá

Guaratinguetá – Os pilotos Eduardo Martini Mota, o Dudu de 8 anos, Gabriel Constantino, de 10 amos e Pedro Arthur Bastos, também com 10 anos, se destacaram no último sábado (7), durante a 4ª Etapa dp Campeonato Paulistinha de Kart, na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba paulista. O evento contou com a participação de sete pilotos das categorias Mirim e Cadete, incluindo dois, que são de Volta Redonda e um de Barra Mansa. As corridas aconteceram no 34 Kartódromo de Guaratinguetá, situado às margens da Rodovia Presidente Dutra.

As duas categorias, Mirim e Cadete, correm juntas no mesmo grid devido às especificações idênticas de motor e peso dos karts, mas os pilotos pontuaram separadamente em cada categoria. Além das competições das categorias de base do kartismo profissional, no sábado também ocorreu as baterias da oitava etapa das categorias F4 Novato, F4 Graduado, F4 Sênior, F4 Speed, bem como as categorias Indoor Graduado e Indoor Master.

O grande destaque da etapa do sábado foi o piloto Eduardo Martini Mota (AGP Motorsport / Drogaria Moderna / A Abreu Beneficiamento de Aço / Irmãos Martini / Thiago Vivacqua / Guaporé Representações), mais conhecido como Dudu, que garantiu o terceiro lugar na classificação geral, e o primeiro lugar na categoria Mirim.

“Foram duas corridas muito boas. Ganhar na geral a primeira bateria foi muito legal, e depois acompanhar o ritmo dos Cadetes na segunda bateria também foi irado. O acerto do kart estava muito bom e as aulas de pilotagem também estão me ajudando muito. Obrigado Preparador AGP e Coach Samuel.” concluiu o jovem morador de Barra Mansa que lidera o Campeonato Paulistinha de Kart de Guaratinguetá.

Nesta etapa, o primeiro lugar na categoria Cadete foi conquistado por Gabriel Constantino (MM França / InvestSmart XP), piloto de 10 anos e morador de Volta Redonda. O seu bom desempenho, garantiu o título de campeão da etapa de sábado.

O vice-campeão da etapa foi Pedro Arthur Bastos (MM França / Dona Betta Streetwear / Usepedalart / BBS Peças Automotivas), morador de Volta Redonda/RJ, também de 10 anos. Pedro Arthur foi vice-campeão desta etapa e agora lidera o campeonato pela Cadete na tabela.

O próximo desafio dos pilotos da região sul fluminense está marcado para o dia 11 de novembro, no mesmo 34 Kartódromo de Guaratinguetá, pela quinta e última etapa do Campeonato Paulistinha de Kart deste ano que definirá os campeões de todas as categorias, adulto e infantil.

Foto: Divulgação

Dudu (1º da Mirim), Pedro Arthur (2º da Cadete) e Gabriel (1º da Cadete) no pódio – 4ª Etapa do Campeonato Paulistinha de Guaratinguetá