Pilotos de Volta Redonda e Barra Mansa vencem campeonato de Kart em Guaratinguetá

Sul Fluminense – Os jovens pilotos Eduardo Martini Mota, de 8 anos, e Pedro Arthur Bastos, de 10 anos, sagraram-se campeões nas categorias mirim e cadete, respectivamente, na segunda etapa do Campeonato Paulistinha, disputado neste sábado, no 34 Kartódromo de Guaratinguetá, em São Paulo.

Na disputa do grid infantil, competiram sete pilotos com idades entre 7 e 11 anos, que ofereceram momentos emocionantes de adrenalina e ultrapassagens na pista, proporcionando um espetáculo empolgante para os entusiastas do automobilismo.

O morador de Barra Mansa Dudu, como é carinhosamente chamado, demostrou muita confiança na pista, entrou focado, acertou o traçado, freou e acelerou nos momentos certos, e o resultado não podia ser outro, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar nas duas baterias disputadas da categoria Mirim. Do jeito que aprendeu com o seu coach, Samuel Morselli.

Já o piloto volta-redondense, PA, como é conhecido, também foi para a prova confiante e bem preparado após a experiência adquirida na primeira etapa, realizou corridas fortes e venceu as baterias da categoria Cadete. Prova que sua dedicação ao esporte valeu muito a pena.

Durante a disputa do Campeonato Paulistinha, uma grata surpresa, o jovem volta-redondense, Marcelo Enrik Menezes (MM França), de apenas 15 anos, participou de uma prova do grid F4 Novatos e conquistou a quinta colocação. Filho de um dos mecânicos da equipe, o jovem tinha ido ao kartódromo apenas para acompanhar o pai durante o trabalho e para se divertir, mas acabou se revelando como uma nova promessa no esporte para o Sul Fluminense.

A segunda etapa das categorias Mirim e Cadete no Campeonato Paulistinha de Kart de Guaratinguetá ocorreu juntamente com a sexta etapa das categorias adulto F4 Speed, F4 Novato, F4 Graduado, F4 Sênior, e também as categorias Graduado e Master de kart indoor (rental).

A 3ª etapa do Campeonato Paulistinha acontece no dia 2 de setembro em Guaratinguetá , juntamente com a 7ª etapa das categorias adulto.

