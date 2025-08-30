sábado, 30 agosto 2025
Pinheiral reúne mais de 300 atletas na 1ª edição da Copa de Ginástica

Competição foi no ginásio do Parque Maíra e teve participação de equipes das cidades de Barra Mansa, Angra dos Reis, Volta Redonda, Piraí e Pinheiral

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Pinheiral – Foi no ginásio do bairro Parque Maíra que mais de 300 atletas se reuniram para a 1ª Copa de Ginástica de Pinheiral. O evento aconteceu neste sábado (30) e teve a participação de equipes das cidades de Barra Mansa, Angra dos Reis, Volta Redonda, Piraí e Pinheiral.

As arquibancadas ficaram lotadas, e o público vibrava a cada apresentação, transformando a competição em uma celebração do talento, disciplina e superação dos jovens atletas.

Para o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Léo Barros, a Copa representa um marco para a modalidade. “Estamos muito felizes em ver o ginásio cheio e mais de 300 atletas participando desta edição. A ginástica exige disciplina, dedicação e amor pelo esporte, e nossos jovens mostraram isso em cada movimento. Este é apenas o começo de uma nova etapa para o esporte da nossa cidade”, destacou.

Além das competições, o evento promoveu integração regional, reforçando a importância do esporte como ferramenta de união, inclusão e formação de valores.

O prefeito Luciano Muniz também celebrou o momento. “Como profissional de Educação Física, sei que o esporte tem o poder de transformar vidas e abrir portas para o futuro. Ver tantas famílias, crianças e jovens reunidos, celebrando juntos, mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

De acordo com a Prefeitura, a Copa de Ginástica passa a integrar o calendário esportivo anual do município, ampliando oportunidades para os atletas e fortalecendo o esporte na região.

 

