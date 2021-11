Piraí ganha 43 medalhas em competição da salto de trampolim

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 14:44 horas

Piraí – A equipe de Piraí conquistou 43 medalhas no Campeonato Estadual de Ginástica de Trampolim, realizado no dia 13, no Parque Olímpico, no Rio. No total foram 25 medalhas de ouro, 11 de prata e 7 de bronze. Outro ponto positivo foi que a equipe de técnicos, comandada pela professora Shirley, ficou em primeiro lugar na classificação geral.

“A ginástica sempre foi uma tradição em Piraí e nos sentimos muito orgulhosos por essa nova geração estar dando continuidade. Parabéns aos atletas e toda a comissão técnica pelo excelente resultado. Vamos continuar trabalhando e incentivando cada vez mais para que nossa cidade seja destaque no cenário estadual e até nacional”, afirmou o prefeito Tutuca.

QUADRO DE MEDALHAS

Trampolim sincronizado

8 Ouro

4 Prata

2 Bronze

Trampolim individual

7 Ouro

3 Prata

3 Bronze

Duplo mini

8 Ouro

4 Prata

2 Bronze

Tumbling

2 Ouro