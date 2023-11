PM monta esquema especial com para desfile de campeão do Fluminense F.C., no Rio - Diário do Vale

Rio – Os torcedores do Fluminense estarão no Centro do Rio, no domingo (12), para comemorar a conquista da taça de campeão da Copa Libertadores da América. Para que seja um evento pacífico e seguro, a Secretaria de Estado de Polícia Militar anunciou, nesta quinta-feira (9), que vai mobilizar mais de 600 policiais, distribuídos estrategicamente e acompanhando de perto as comemorações.

“A conquista do Fluminense na Libertadores é uma vitória do Rio de Janeiro, do nosso esporte, da nossa gente. E a festa é legítima. Estaremos com o Estado nas ruas, trabalhando para que tudo seja celebrado com diversão e alegria, inibindo a ação de criminosos que se passam por torcedores para estragar a comemoração. Nossa inteligência está trabalhando para que a festa tricolor aconteça com a merecida alegria e segurança”, disse o governador Cláudio Castro.

O esquema especial de segurança implementado pela corporação em outros grandes eventos será empregado novamente na Av. Presidente Antônio Carlos, a partir das 5h da manhã. Serão 24 pontos de bloqueio e os acessos contarão com policiais militares realizando revistas, inclusive com o emprego de detectores de metais. Garrafas e copos de vidro, facas, tesouras e demais objetos cortantes e perfurantes não serão permitidos na área de desfile.

Também serão instaladas cinco torres de observação de onde os policiais militares terão visão privilegiada, além do contato contínuo com as equipes em solo para direcionar a atuação. Haverá ainda reforço no policiamento nas saídas das estações das barcas, da Central do Brasil e do MetrôRio, que deve ser a rede de transporte de massa preferencial dos torcedores, uma vez que tem várias estações com saídas próximas ao percurso.

O Grupamento Aeromóvel (GAM) também acompanhará o evento em tempo integral, utilizando helicópteros tripulados e drones produzindo imagens em tempo real sobre toda a movimentação na área de desfile. Além das imagens geradas pelas aeronaves, haverá policiais militares atuando com câmeras corporais, todas conectadas ao sistema de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Diversas unidades especiais da Polícia Militar vão atuar na região central da cidade durante as comemorações, dentre elas o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), o Batalhão de Ações com Cães (BAC), as Rondas Especiais e Controles de Multidões (RECOM), o Regimento de Polícia Montada (RPMont) e o 5º Batalhão (Praça da Harmonia), unidade responsável pelo policiamento ostensivo do Centro. O Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) também estará presente na Central do Brasil e seus acessos.