Porto Real recebe 2ª edição do ‘Maximun Fight MMA’ no domingo - Diário do Vale

Porto Real recebe 2ª edição do ‘Maximun Fight MMA’ no domingo

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:47 horas

Porto Real – Porto Real recebe neste domingo (11), a segunda edição do ‘Maximun Fight MMA’, o maior evento da categoria no Sul Fluminense. A competição de artes marciais mistas acontece no ginásio do Porto Real Country Club, no bairro Nova Colônia, e reunirá atletas de vários estados do Brasil. Os ingressos poderão ser adquiridos na portaria do ginásio.

O evento terá início às 13h com lutas de boxe infantil, seguida por boxe intermediário e profissional, muay thai iniciante e profissional. Às 18h, os astros principais entrarão em cena, com o MMA amador e profissional. Ao todo serão 42 lutas divididas entres as categorias.

O Maximun Fight MMA tem o apoio da prefeitura de Porto Real e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do evento no YouTube: www.youtube.com/@Maximunfight.