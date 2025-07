Resende – Na partida de ida da Copa Rio na tarde desta quarta-feira (30), a Portuguesa-RJ venceu o Resende por 3 a 2 no Estádio do Trabalhador, no município do Sul-Fluminense. Com gols de Leonardo, Willian e Uelber, a Lusa bateu o Resende, que marcou com Marquinhos do Sul e Luan Gama.

A segunda partida, na Ilha do Governador, acontece na quinta-feira (7), no Estádio Luso-Brasileiro.