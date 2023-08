Praia Brava recebe campeonato de surfe e homenagem a Ricardinho

Angra dos Reis – Após quatro anos, a Praia Brava voltou a receber um campeonato de surfe em competição que contou com a participação de 72 atletas neste final de semana. O Evento “Nas Ondas da Brava” homenageou Ricardo Castilho, o Ricardinho, que faleceu em 2020, aos 51 anos, e contou com a presença de seus familiares. O seu filho, Ricardinho, e a irmã, Renata, se emocionaram com a homenagem feita pelos surfistas, ao jogarem no mar as cinzas de Ricardo.

Os surfistas fizeram uma grande roda no mar e reverenciaram a memória de Ricardinho, um dos maiores entusiastas do surfe na cidade e que sempre esteve à frente na organização dos campeonatos em Angra. Havia quatro anos que não acontecia um evento de surfe na Praia Brava, devido o período da pandemia da Covid-19. Foram mais de 40 baterias somando os dois dias de competição nas categorias Júnior, Open, Local (para atletas de Angra) e Máster. As fases das quartas de final, semifinal e final foram realizadas no domingo (20). Os vencedores receberam troféus e brindes.

“O campeonato foi um sucesso absoluto. Tivemos a presença de um grande público nas areias de Praia Brava, conseguimos muita qualidade nas baterias e na disputa entre os surfistas. Reavivamos a memória do Ricardinho nos dois dias do evento, mas a emoção tomou conta de surfistas e da família, na homenagem que fizemos no sábado (19), ao querido e saudoso amigo que nos deixou. A cerimônia de jogar suas cinzas no mar foi linda. Praia Brava sempre foi a segunda casa de Ricardinho. Ele amava estar surfando e estar com os seus amigos”, disse Vitor Hugo, o Vitinho, organizador do evento.

Veja os resultados:

Categoria Júnior

1º) Rauan Diniz

2º) Guilherme Cassoli

3º) Eduardo Franco

4º) Diego Rocha

Categoria Open

1º) Júnior Fiuza

2º) Gustavo Terra

3º) Eduardo Gallez

4º) Bruno Caraça

Categoria Local

1º) Magnum Elói

2º) Wallace Garcia

3º) Sávio Neves

4º) Vitor Barra

Categoria Máster

1º) Amilton

2º) Léo Siqueira

3º) Sandro Metralha

4º) Adones