Pratic Sports é a nova fornecedora de material esportivo do Voltaço

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 16:41 horas

Volta Redonda- A semana do Volta Redonda FC começou com novidades. A diretoria do Esquadrão de Aço anunciou nesta segunda-feira, dia 1, a Pratic Sports como nova fornecedora de material esportivo para a temporada 2022.

A nova patrocinadora do Voltaço entra no lugar da Ícone Sports, que foi parceira do clube por sete anos, participando dos títulos da Taça Rio e Série D, ambos em 2016, dentre outras conquistas, como a histórica campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2019.

“A parceria com a Ícone chegou ao fim, mas só temos que agradecer pelo profissionalismo e carinho que tiveram com o Esquadrão de Aço durante todo este período. Conversamos com algumas fornecedoras de material esportivo para buscar uma substituta e fechamos com a proposta da Pratic, que foi muito boa. É uma empresa séria, tem um material de muita qualidade e temos certeza que será um início de uma parceria de muito sucesso”, destacou o presidente do Voltaço Flávio Horta.