Prefeitura de Angra dos Reis inicia na quarta-feira as inscrições para o Projeto Viva Vôlei

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 14:35 horas

Estarão disponíveis 144 vagas a serem divididas entre a população em geral e alunos da Escola Municipal Júlio César Larangeira

Angra dos Reis- A prefeitura de Angra dos Reis está dando mais um passo para incentivar a atividade esportiva no município, e a partir de quarta-feira, dia 9, iniciará as inscrições para o projeto Viva Vôlei, onde estarão abertas até 18 de fevereiro, gratuitamente. De acordo com a prefeitura de Angra, poderão se inscrever no projeto crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade.

A previsão da secretaria municipal de esporte e lazer é que as aulas tenham início em 22 de fevereiro. Ressaltando que as atividades acontecerão exclusivamente na Escola Municipal Júlio César Larangeira, no Parque das Palmeiras, mas metade das vagas será reservada para a população em geral. As 144 vagas serão distribuídas em turmas nos turnos da manhã e da tarde.

As inscrições devem ser realizadas na sede da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, que funciona no estádio municipal, no Balneário, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Alunos da Júlio César Larangeira poderão se inscrever na própria escola. É necessário apresentar uma foto 3×4, cópia da certidão de nascimento, declaração escolar e atestado médico.

Projeto

O projeto Viva Vôlei é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Voleibol e do Banco do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis, por meio das secretarias de Esporte e Lazer e de Educação, Ciência e Juventude. Em Angra as atividades foram iniciadas em 2020, mas por causa da pandemia tiveram que ser interrompidas e estão sendo retomadas agora.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3365-3224 ou 3365-4763.