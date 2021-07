Prefeitura de Barra do Piraí inaugura mais um núcleo do projeto “Bola pra Frente”

Matéria publicada em 18 de julho de 2021, 12:45 horas

Barra do Piraí- Com o objetivo de incentiva a prática esportiva junto aos mais jovens, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretara de Esportes, está ampliando o projeto de esportes “Bola pra Frente”.

A partir desta segunda-feira, dia 19, a iniciativa chegará à comunidade do bairro Santa Bárbara, e será realizada toda segunda, a partir das 8h30, na quadra do bairro, a ser inaugurada na segunda-feira, 19.

O projeto é apropriado para crianças de 6 a 14 anos, e é totalmente gratuito, onde o município fornece todo tipo de material necessário, além dos uniformes.

De acordo com a secretaria de esportes, esta é a segunda unidade do “Bola pra Frente”. A primeira foi implementada no Guararema.

Este é mais um projeto – direcionado aos meninos e meninas – de alta relevância para a secretaria, para a prefeitura e também para a população.

Para fazer parte basta se inscrever pelos números (24) 99326-0326 e (24) 99972-7050.