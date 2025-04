Prefeitura de BM inicia peneira para formação de equipes de vôlei feminino

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), iniciou neste domingo (27), a peneira para selecionar novas atletas que representarão a cidade nas disputas de vôlei feminino. Ao todo, 120 meninas e jovens, entre 11 a 18 anos, participaram da seletiva realizada no Clube Municipal, no Centro. A avaliação foi feita pelo técnico Juarez Barcelos, que tem 35 anos de experiência na modalidade esportiva.

“Estamos aqui para formar as equipes de base do município. Teremos as equipes pré-mirim, mirim, infantil e infantojuvenil. Sem contar que a gente abriu o leque para meninas de outras cidades. Temos aqui, jovens de Itatiaia e Volta Redonda, por exemplo – todas tratadas igualmente. O principal disso tudo chama-se Oportunidade. Isto é o esporte e o que nos pediu o prefeito Luiz Furlani. Então, é o que faremos não só no trabalho de rendimento, mas nos colégios do município também. A gente vai ter três núcleos de escolinhas, ou seja, vamos ter estudantes de 9 a 12 anos, que é o princípio de tudo, praticando voleibol. Vamos começar no Colégio Padre Anchieta, na Vista Alegre, que tem o sistema integral. Acabou a aula, elas vão para a quadra”, adiantou Juarez.

Além dos benefícios à saúde, o técnico ressaltou a inclusão social promovida pelo esporte. “É tudo o que podemos imaginar de bom. E para elas (atletas), a oportunidade de representar a cidade também cria uma paixão pelo esporte para o resto da vida. Agradeço o prefeito por ter criado a Gerência de Voleibol, a qual conduzo, e dentro de quatro anos vamos nos empenhar para atender toda a demanda e fomentar essa modalidade esportiva que promove tanto bem às nossas crianças e jovens”, acrescentou Juarez.

Durante a seletiva, familiares acompanharam as jovens atletas. Entre eles, Rodrigo Oliveira, que estava assistindo o desempenho da filha Manuela, de 12 anos. “Ficaremos muito felizes se ela representar nosso município no final desse processo. Mas, além disso, o importante é que ela se interessa pelo vôlei e que encontrou neste esporte o prazer pela atividade física. Também permite a interação dela com as amigas, melhora a disciplina, senso mesmo de união e grupo, além do rendimento escolar. Tento sempre estar presente durante os torneios e jogos que ela participa. Sei que é importante para ela e para mim também, como pai, poder ver minha filha se desenvolvendo em um bom caminho”, revelou.

A segunda etapa da peneira acontecerá no dia 04 de maio, no Colégio Estadual Iracema Leite Nader, na Vila Nova, onde Rodrigo estará torcendo pela filha Manuela, acompanhado de outros responsáveis que incentivam a prática esportiva.