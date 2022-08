Prefeitura de Itatiaia firma parceria com a Pelé Academia para formação de jovens talentos

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 18:20 horas

Itatiaia- Os garotos que participam das aulas de futebol promovidas pela Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer, a partir desta terça-feira (02/08), vão ter acesso a metodologia de formação de atletas de futebol da Pelé Academia. Parceria neste sentido foi firmada com a instituição, que desenvolve este trabalho, desde 2016, em Resende.

A Secretária de Esporte e Lazer, Sônia Barbosa de Sousa, comemorou o acerto e manifestou sua expectativa de, em curto prazo, ver atletas de Itatiaia brilharem nos gramados não só do Brasil mas também de outros países. “Dois jovens de Itatiaia participaram deste projeto de formação da Pelé Academia, João Felipe, que está no Botafogo, e Gabriel Peixoto, no Portimonense, de Portugal. Temos agora o Bryan, que está no sub-15 do Resende Futebol Clube. Nossa cidade possui talentos em diversas modalidades esportivas e, com essa parceria com a Pelé Academia, acredito que em breve outros destaques serão revelados”, conta.

Para o diretor de Novos Negócios da Pelé Academia, Eduardo Gomes, a parceria com o município de Itatiaia será importante para os jovens atletas, que terão acesso a uma metodologia que une a preparação e o treinamento em conexão com a educação. “A ideia é estabelecer um intercâmbio que possibilite aos treinadores das categorias de base conhecer nosso modelo de preparação e treinamento, utilizando aqui esses conhecimentos. Isso vai, certamente, contribuir na formação desses jovens atletas”, destaca.

De acordo com o diretor de Futebol da Pelé Academia, Hugo Machado, as expectativas em relação a parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer são boas. Segundo ele, os três atletas de Itatiaia que passaram pela instituição evidenciaram o potencial desportivo dos jovens da cidade. “Nosso objetivo é investir na preparação dos atletas nas categorias menores e, por isso, este tipo de parceria com quem desenvolve este trabalho de base é importante”, salienta.

A Pelé Academia é parceira do Resende Futebol Clube que, por sua vez, desde 2019, utiliza a metodologia de formação de atletas do Olympique Lyonnais da França, que em troca tem prioridade em possíveis transferências futuras.