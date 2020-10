Prefeitura de Volta Redonda realiza neste sábado a final do Jevre eSports 2020

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 09:42 horas

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), realizará neste sábado, dia 10, a final do JEVRE eSports 2020 – um Campeonato de Futebol Virtual com participação das escolas públicas e privadas do município. Os 10 finalistas participarão da disputa que vai acontecer na Rua General Oswaldo Pinto Veiga, Vila Santa Cecília (ao lado da Biblioteca Municipal). As finais serão transmitidas ao vivo em um telão de led para quem for prestigiar os jogos.

As etapas estão acontecendo desde o dia 1º e foram realizadas de forma virtual em cumprimento às regras sanitárias determinadas por conta da pandemia de Covid-19. As disputas seguiram através de partidas entre dois jogadores no game FIFA 2020 na plataforma Playstation 4.

Os participantes foram divididos em duas categorias: Infanto (de 11 a 14 anos) e Juvenil (15 a 18 anos). As etapas da competição foram transmitidas através do canal JEVRE eSports no Youtube.

“Esse ano, por conta da pandemia de Covid-19, muitas atividades foram suspensas ou adiadas, mas achamos uma forma de manter a tradição da JEVRE, que sempre foi um evento muito aguardado por todos os estudantes”, comentou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Patrícia Monlevad, frisando que a final será presencial, em área isolada, seguindo criteriosamente o protocolo de segurança para prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

Todos os participantes ganharão medalha de participação. Os três primeiros colocados de cada categoria ganharão troféus. Na categoria infanto (11 a 14 anos), os dois primeiros colocados da categoria receberão brindes. Já na categoria juvenil (15 a 18 anos), além dos brindes, os vencedores integrarão a equipe da Smel.