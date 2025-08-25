Primeira edição da Taço Run Cinbal reúne 1.400 atletas em Volta Redonda

Volta Redonda – A primeira edição da corrida Taço Run Cinbal, realizada pelo Voltaço em parceria com o Circuito do Aço, foi realizada na noite de sábado (23), em Volta Redonda.

Com percurso de 5 km, a prova teve largada e chegada no Estádio Raulino de Oliveira, passando pelas ruas dos bairros Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças e Aterrado. O evento reuniu 1.400 competidores de diferentes idades.

Desde a concentração, o clima foi de confraternização entre os participantes e o público presente. A programação contou também com estandes e apresentações musicais de Pedro Moraes & Banda e do DJ Gustavo Peixoto.

O atleta Márcio Júnior foi o primeiro a concluir a corrida, com o tempo de 19min44s, conquistando o título na categoria Masculino Geral. “Foi muito legal até pelo fato de ter sido a primeira vez que corri à noite, tem pouco tempo que eu corro. O evento foi muito bom, com uma organização muito boa e eu gostei demais”, comentou o atleta.

Na categoria Feminino Geral, a campeã foi Jaciara Ribeiro, com o tempo de 24min45s. Os resultados de todas as categorias da Taço Run Cinbal podem ser conferidos no site: Crono VR.

Participação de paratletas

A corrida também contou com a presença de paratletas que competem na Olimpede, que receberam o apoio do público durante o percurso.

O paratleta Rafael Teixeira relatou as dificuldades que enfrentou antes da prova e a importância do esporte. “A sensação é de dever cumprido, alegria, alívio e superação. Nos últimos 15 dias passei por muitas provações que me impediram de estar aqui, não consegui treinar direito, mas não desisti, porque sabia que iria encontrar essa energia da galera que me fortalece. Espero que, se eu conseguir ajudar ao menos uma pessoa a sair da depressão e vir para o esporte, o meu dever estará cumprido”, afirmou.

Avaliação da organização

O gerente de Comunicação e Marketing do Volta Redonda FC, Mateus Soares, avaliou positivamente a realização do evento. “Agradeço a todos que participaram da Taço Run Cinbal e também aos patrocinadores que ajudaram a tornar possível. Quando falamos de futebol, também relacionamos ao esporte em suas diversas modalidades, entre elas a corrida de rua. Estamos satisfeitos em incentivar a prática esportiva na nossa casa, que é o Raulino de Oliveira”, disse Soares.