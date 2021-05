Matéria publicada em 23 de maio de 2021, 13:44 horas

Volta Redonda- O programa de exercícios físicos para jovens e adultos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) está retornando em Volta Redonda.

Entre as atividades físicas que beneficiarão jovens e adultos, na faixa etária entre 18 e 49 anos estão a ginástica e o treinamento funcional, onde ocorrem nos horários de 8h às 9h, e em 15 núcleos esportivos da secretaria de esportes e lazer.

De acordo com a prefeitura de Volta Redonda, todos os núcleos esportivos estarão respeitando os cuidados sanitários e as regras de segurança de combate à Covid-19, como o uso de máscara e distanciamento.

Os 15 núcleos que atendem ao público são: Ginásio Nery Miglioli (Açude), Candelária, Estádio da Cidadania, Ilha São João, Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio (Retiro), Roma I, Ginásio Darcise de Carvalho (Santo Agostinho), São Cristóvão, São Luís, Santa Rita de Cássia, Ginásio Vanecina Freitas (Siderlândia), Ginásio Heth Lustoza (Três Poços), Vila Mury, Ginásio Carlos Augusto Haasis(Conjunto Habitacional Vila Rica –Tiradentes) e Ginásio Abraham Medina (249).

“Viva a Vida, Melhor Idade”

Para pessoas com 60 anos ou mais, a Smel oferece o programa “Viva a Vida, Melhor Idade”. Com aulas de ginástica, alongamento e caminhadas, os moradores da cidade podem participar das atividades diariamente, de 7h às 8h, em 25 núcleos esportivos; localizados na: Água Limpa, Arena Paulo Camargo (Aterrado), Ginásio Nery Miglioli (Açude), Candelária, Estádio da Cidadania, Ilha São João, Ginásio Amaro Inácio (Retiro), Jardim Amália, Jardim Ponte Alta, Monte Castelo, Roma I, Rústico, Ginásio José Alves – Zinho (Santa Cruz), Ginásio Darcise de Carvalho (Santo Agostinho), São Cristóvão, São Luís, Santa Rita de Cássia, Ginásio Francisco Gomes do Nascimento (São Geraldo), Ginásio Vanecina Freitas (Siderlândia), Siderópolis, Sessenta, Ginásio Heth Lustoza (Três Poços) Vila Mury, Ginásio Carlos Augusto Haasis (Vila Rica) e Ginásio Abraham Medina (249).