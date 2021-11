Projeto desenvolve trabalho de psicologia com jovens atletas do Resende

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 19:26 horas

Resende – No último domingo, dia 21, mais uma atividade foi realizada nas dependências da Pelé Academia pelo projeto “Além das Quatro Linhas”, um fruto da parceria entre o Resende, a Pelé Academia e a Estácio Resende. A mobilização faz parte do projeto de formação de atletas e cidadãos da Pelé Academia e busca desenvolver jovens e adolescentes sob os aspectos emocionais e sociais através do acompanhamento de profissionais e acadêmicos de psicologia.

A mais recente ação contou com a presença do coordenador do curso de psicologia da Estácio, Pedro Dinelli, que ficou responsável pela roda de conversa com os atletas alojados no CT. A ação também contou com uma feijoada e um clima de muita troca e descontração entre os presentes.

– Nesta oportunidade trabalhamos a solidariedade de sentimentos e emoções. A questão de que não estamos sozinhos e compartilhamos dos mesmos sentimentos. A ideia trazida pelo professor, psicólogo e coordenador do curso de psicologia da Estácio, foi falarmos dessa necessidade de alimentarmos os sentimentos e emoções da mesma maneira que alimentamos o corpo. Nos nutri de pensamentos e sentimentos saudáveis, assim como ajuda na caminhada do outro. Foi uma roda de conversa muito interessante e rica, que proporcionou uma troca importante entre os atletas e a equipe de psicologia. São reflexões importantes que contribuem para que se desenvolvam como pessoas saudáveis além das quatro linhas – ressaltou a psicóloga e professora da Estácio, Iara de Farias.

A parceria entre Resende, Pelé Academia e Estácio continua rendendo frutos para o desenvolvimento extracampo dos atletas do clube. Mais uma ação está prevista nesta quarta-feira, dia 24, voltada para o mês da Consciência Negra, buscando promover debates nas dependências da Pelé Academia e destacar, principalmente, a luta contra o racismo.