Projeto ‘Natação Inclusiva’ é colocado em prática em Quatis

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 18:59 horas

Quatis- A prefeitura firmou uma parceria com o estúdio de esportes e recreação, Studio Golfinhos, para promover o Projeto Natação Inclusiva. O projeto, idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e comandado pela Secretaria Municipal de Educação, vai atender os alunos com deficiência matriculados na rede municipal de ensino e também na APAE, visando o aprimoramento esportivo para este público.

O projeto tem como esporte a natação, para promover a prática de exercícios aquáticos, que estimulam o desenvolvimento do aluno e a prática de atividades físicas.

A primeira aula do Projeto Natação Inclusiva, foi realizada na tarde de ontem, dia 20 de outubro, no Studio Golfinhos, no bairro Jardim Polastri, e contou com a presença do prefeito municipal, Aluísio d’Elias, da secretária municipal de Educação, Ivone Bento, e da equipe da Secretaria. O secretário de Esporte e Lazer, Leandro Sant’Anna, e o diretor de Esporte, Marcos Vinícius, também estiveram presentes no local para acompanhar a aula inaugural. Também compareceu ao estúdio para prestigiar o evento o vereador municipal, Alex d’Elias.

“É um projeto de grande importância para o município, estimulando o desenvolvimento motor e psicológico de nossas crianças através da natação” – afirma o prefeito Aluísio, que também é professor de Educação Física. Ainda segundo Aluísio, o projeto está iniciando a princípio com 30 alunos, mas a tendência é atender, pelo menos, 100 alunos dentro do município de Quatis.