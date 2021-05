Projeto social forma campeões de muay thai e cidadãos em Porto Real

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 18:26 horas

Em cinco anos, mais de 200 jovens já participaram da iniciativa

Porto Real -Formar atletas e cidadãos, esse é o lema do projeto social que ensina artes marciais em Porto Real. A iniciativa, que completou cinco anos, foi fundada e é coordenada por Paulo Henrique da Conceição, conhecido como Paulo King.

– O projeto surgiu de forma despretensiosa, eu comecei a dar aulas de muay thai no Centro de Porto Real e sempre passavam meninos humildes que perguntavam ‘tio, como faz pra treinar ai?’. Eu estava começando, tinha uns três ou quatro alunos pagantes e ficava pensando ‘meu Deus, como vou falar pra esses meninos que as aulas são pagas’. Sempre que eles passavam eu os mandava voltar na próxima semana que iria dar um jeito, até que cheguei a conclusão ‘dar aulas pra três pagando e mais três sem pagar, Deus vai me recompensar do mesmo jeito’. Com isso eu matriculei dois deles, os que iam sempre assistir aos treinos. Depois desses dois foram aparecendo muito mais, com isso acabei abraçando a causa – contou o treinador.

Com a chegada de novos garotos, as aulas tiveram que mudar de local, ir para as comunidades, e com isso ficar mais perto para que eles não desistissem.

– Chegou a ter cerca de 30 garotos treinando e nesse início eles apenas treinavam, não participavam de campeonatos. A partir do momento que eles entraram nas disputas, o animo e a dedicação só aumentou. São meninos que tem muita garra, muita vontade de crescer – exaltou.

Durante esses anos, o projeto teve altos e baixos. Um momento que Paulo destacou como triste foi a perda de um dos jovens para o crime, mas isso não o desanimou, pelo contrário o motivou para que o ocorrido não se repetisse.

– Certa vez não tinha condições financeiras para a participação em um campeonato e um dos garotos desistiu e acabou indo para o mundo do crime. Dois ou três meses depois veio a notícia que ele tinha morrido, aquilo foi um golpe muito forte, mas me motivou a dobrar as minhas forças. Isso sempre sozinho, sem qualquer ajuda. Como já disse, mais de 200 jovens já passaram por aqui, alguns não consegui segurar por falta de incentivo financeiro – lembrou.

Após esse triste episódio, Paulo conta que só vieram vitórias.

– Hoje temos jovens que estão no exército, encaminhados na vida, isso sem contar os que são campeões no tatame, detentores de cinturão – comemora.

Para participar do projeto, o treinador explica que o jovem precisa ter entre 11 e 18 anos.

– Estipulei o mínimo de 11 anos, pois com essa idade eles já conseguem vir sozinhos e já tem mais controle. Já com relação a idade máxima, é aos 18 pois com essa idade eles se alistam no exército e já estão mais maduros – explicou.

Além da idade, outro requisito para participar é estar matriculado no colégio e ter boa conduta no ambiente escolar.

– Todos os garotos são acompanhados, trabalhamos em conjunto. Estou sempre em contato com os professores, diretores das escolas e com a família – ressaltou.

Em tempo de pandemia

Com a Covid-19, o mundo mudou e com o projeto não foi diferente. Os treinos precisaram passar por adaptações, para que os jovens não ficassem assistidos e acabassem indo por outro caminho.

– Os treinos foram adaptados, fomos para as quadras, praças e campos, sempre em ambientes abertos, e com turmas reduzidas. Além disso, não nos esquecemos das medidas de segurança para conter e evitar a transmissão do vírus – esclareceu.

Os campeões

Atualmente o projeto têm cinco atletas campeões brasileiros e quatro estaduais. No último dia 23, os atletas participaram de uma etapa da Copa Marco Ruas, campeonato a nível nacional.

– A Copa Marco Ruas é de suma importância para o desenvolvimento dos nossos jovens. Por ser um campeonato nacional, traz muita visibilidade. É uma competição que motiva e é importante, pois assim eles traçam um objetivo, sabem que se treinarem se tornam campeões – destacou.

Além de comemorar as vitórias, Paulo conta um pouco sobre o orgulho de ver os jovens campeões nos tatames e na vida.

– Meu maior orgulho foi a família que nós criamos aqui e dos campeões que formamos. Me orgulho de conseguir passar pra eles o que o esporte tem a oferecer e principalmente o que eles ganham com isso, mostrar pra eles que eles podem ser vencedores em quais que área – disse.

Como ajudar?

Por ser um projeto social, que atende jovens de comunidades carentes, o auxílio da população é sempre bem vinda. Segundo Paulo, os interessados podem ajudar com o suporte na parte dos materiais e contribuindo para que os atletas consigam participar das competições.

– Uma das formas de ajudar é apadrinhando um atleta, fornecendo materiais e suporte na participação dos campeonatos. Material nunca é demais, estamos sempre precisando. É só nos procurar – disse.

Quem quiser conhecer o trabalho realizado em Porto Real, pode entrar em contato com o treinador através das redes sociais @paulohenriquedaconceicao.