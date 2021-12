Projetos esportivos em Itatiaia entram em recesso e encerramento do ano teve confraternização

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 17:34 horas

Itatiaia- A Secretaria de Esporte e Lazer encerrou as atividades de 2021 em uma manhã dedicada aos alunos envolvidos nos projetos esportivos, no último fim de semana. Cerca de 300 crianças, entre jovens e alunos(as) participaram, atendidos pelos nossos Profissionais de Educação Física, estagiários e colaboradores da SMEL. Os projetos de futebol de campo, futsal, zumba, caminhada orientada, vôlei (Salte a Ataque), handebol (Bola na Mão), funcional (Vida Ativa), ginástica (Melhor Idade), além dos instrutores de Academias de Saúde e os projetos em parceria com secretarias municipais, entram em recesso e retornam no mês de fevereiro.

– Foi uma manhã maravilhosa para nós. Gostaria de agradecer todo apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia durante este ano. Agradecer ainda e parabenizar cada colaborador da secretaria, sem o empenho de vocês nada seria possível. Uma palavra que define todo o ano de 2021 é gratidão – relatou o secretário de Esporte, Bernardo Bernardes.