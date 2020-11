Quarta edição do Rally Aço de regularidade será realizada na região

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 12:41 horas

Inscrições podem ser feitas até o dia da prova

Volta Redonda- Um evento automobilístico que teve início em 2017, já está virando tradição em Volta Redonda, estamos falando do Rally Aço, que este ano vai para a sua 4º edição e será realizado no dia 19 de dezembro às 10h da manhã com a saída do primeiro carro.

De acordo com o engenheiro de automação, Bruno Neto da Costa, o Chorão, um dos organizadores do Rally junto com Djan Gonçalves Carvalho, qualquer pessoa que tenha um veículo 4X4 pode participar da prova. “Até o momento já temos competidores escritos de todos os estados do Sudeste, Rio Grande do Sul e Goiás, lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo site www.rallyaco.com ou até o dia da prova, no valor de R$ 250. Geralmente são em torno de 50 veículos com o piloto e navegador competindo, mais não tem limite de participantes”, ressaltou.

Segundo Chorão, o percurso é de 120 KM e quatro horas de duração, onde os trechos percorridos são em áreas rurais.

– O início da prova é em Volta Redonda, mas já utilizados cidades da região como Piraí, Quatis e Pinheiral. É um Rally de regularidade, e uma prova onde o competidor tem uma média horária a cumprir e precisa seguir este horário acompanhando o livro de bordo – destaca.

Chorão ressalta que para auxiliar os competidores, durante a prova existem pequenos pontos de paradas chamados de neutros, usado para ajuste de tempo dos competidores.

– Também existe o neutro principal para os competidores darem um pequeno descanso e depois voltarem para a segunda etapa da competição – explica.

Com o objetivo de dar mais segurança aos participantes, o organizador do Rally Aço, ressalta que os carros iniciam a prova a cada um minuto, existindo uma separação de cada categoria. Mas este tempo pode aumentar para cinco a 10 minutos, dependendo da quantidade de participantes.

– O Rally Aço é dividido em quatro categorias, turismo, light, graduado e master. Lembrando que a prova é federada pela CBA (confederação Brasileira de Automobilismo) e supervisionada pela FAERJ (Federação de Automobilismo do Estado do Rio de Janeiro). E desde a primeira edição não tivemos nenhum tipo de acidente ou colisão – lembrou.

Na edição deste ano, Chorão esclarece que a prova terá um trajeto de 120 Km passando pelo distrito de Amparo.

– Outra medida que visa dar segurança aos moradores e competidores é a utilização de radares com o objetivo de limitar a velocidade máxima. Não cumprindo esta velocidade ao passar pelo radar, o competidor leva uma punição muito alta, uma segunda punição o desclassifica da prova – alertou.

A 4º edição do Rally Aço terá início às 10h do dia 19 de Dezembro, com a largada do primeiro carro num estacionamento em frente ao antigo escritório Central.