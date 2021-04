Quatis ganha um ‘Consulado do Flamengo’

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 18:12 horas

Quatis – Com o objetivo de promover atividades sociais e acompanhar os jogos do Flamengo, foi criado em Quatis o ‘Consulado do Flamengo’. O grupo tem como primeiro presidente Onofre Gouvêa Filho e, como diretor de Relações Públicas, o professor de História João Rodrigo Alarcão. Onofre, de 39 anos, foi o fundador da torcida organizada e do bloco carnavalesco Urubus da Nação, que, no último carnaval antes da pandemia, levou cerca de 1200 foliões à s ruas da cidade. O consulado rubro-negro tem na diretoria moradores de Quatis e de Porto Real.

O consulado irá promover várias atividades sociais, como arrecadação de alimentos e distribuição para famílias carentes. Os associados terão carteirinha, camisas, bonés, copos personalizados e prioridade nas viagens para acompanhar o time. Além disso, o consulado está se organizando para fechar acordos com o comércio das duas cidades e conseguir descontos exclusivos para os integrantes do consulado. Mais informações pelo telefone (24) 99847-8532.