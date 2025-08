Rafael Câmara vence na Hungria e garante título antecipado da Fórmula 3

Hungria – O brasileiro Rafael Câmara, da equipe Trident, sagrou-se campeão antecipado da Fórmula 3 neste domingo (3), ao vencer de forma dominante a corrida disputada no circuito de Hungaroring, em Budapeste (Hungria). A vitória, a quarta dele na temporada, consolidou o desempenho consistente que manteve desde o início do campeonato.

Largando da pole position, Câmara manteve a liderança durante toda a prova, mesmo sob condições de pista úmida. Mari Boya (Campos Racing) terminou em segundo lugar, seguido por Tuukka Taponen (ART Grand Prix).

A corrida contou com dois períodos de safety car, provocados por incidentes envolvendo Brad Benavides e, posteriormente, Ugo Ugochukwu, que colidiu com Gerrard Xie. Após as relargadas, Câmara mostrou controle total, sem dar chances aos adversários.

Nikola Tsolov (Campos Racing) foi um dos destaques da prova, escalando do 13º para o 6º lugar após uma série de ultrapassagens. Já o alemão Tim Tramnitz, um dos últimos adversários de Câmara na luta pelo título, rodou nas primeiras voltas e perdeu posições importantes.

Com o resultado, Câmara chegou a 156 pontos e garantiu o título com uma rodada de antecedência, abrindo 48 pontos de vantagem sobre Mari Boya, agora vice-líder com 108 pontos. Nikola Tsolov é o terceiro colocado, com 106 pontos.

No campeonato de equipes, a Trident lidera com 282 pontos, seguida pela Campos Racing, com 263, e pela MP Motorsport, com 166.

“Estou muito feliz com a forma como conduzimos toda a temporada. Fomos fortes desde o começo e agora é hora de aproveitar o momento antes da última etapa em Monza”, comemorou Câmara após a prova.

A rodada final da temporada 2025 da Fórmula 3 será disputada no circuito de Monza, na Itália.