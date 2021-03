Matéria publicada em 22 de março de 2021, 15:52 horas

Rio de Janeiro – A parte financeira não foi o motivo que impediu a volta de Rafinha ao Flamengo, como o clube alegou. Pelo menos é o que garantiu o lateral-direito nesta segunda-feira. Ele apontou para uma briga política a falta de acordo e resolveu apagar de vez da mente o sonho de voltar ao clube, abrindo portas para buscar um novo time para defender no Brasil.

– Eu era um líder no Flamengo. Não me deixaram voltar porque o departamento de futebol ficaria mais forte. Quem perde é o Flamengo. Porque todos nós trabalhamos em prol do Flamengo, para ajudar o Flamengo – afirmou, em entrevista ao SporTV.

E foi além. “Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo de futebol) fizeram de tudo para que eu voltasse ao Flamengo. Eles fizeram umas 30 reuniões. Brigaram por mim. Eles me falaram: ‘Rafinha, você não está sendo contratado por questões financeiras. São outros problemas’.”

O Flamengo optou pelo “não houve acordo financeiro” para finalizar as tratativas, mas Rafinha rebateu.

– Não foi por dinheiro. Eu flexibilizei ao máximo, aceitei receber parte do dinheiro em 2022. Não voltei porque pessoas não me queriam. Foi guerra política e paguei o pato. Essas pessoas deveriam se preocupar com os deveres dentro do clube. Eu não podia pagar a conta – disparou.

A saída de Rafinha após as conquistas de 2019 teria deixado alguns conselheiros e dirigentes revoltados e seria um dos empecilhos para sua volta. Ele justifica que pensou na família ao pedir para sair, na época.

– Não posso ser hipócrita. Eu saí do Flamengo porque recebi uma proposta para ganhar três vezes mais. Eu tenho família, três filhos para criar e 50 pessoas que carrego nas costas. Com 34 anos, eu não poderia perder essa oportunidade. Eu fui porque eu quis – admitiu.

Aproveitou para apagar de vez a intenção de voltar ao clube.

– A partir de hoje, virei a chave. Meus representantes estão liberados para buscar um novo clube. Quero jogar em um clube que tenha um projeto legal – Não negociei com ninguém até agora. Eu estava há 35 dias esperando o Flamengo decidir – disse.