Ramon Menezes assume o comando do Vasco da Gama

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 19:05 horas

Ex-jogador terá primeira oportunidade como técnico profissional; Antônio Lopes volta ao clube como coordenador técnico

Rio – Enfim, o Vasco tem novo treinador: Ramon Menezes. Aos 47 anos, o ex-jogador terá a primeira oportunidade como técnico profissional de uma grande equipe do futebol brasileiro. Ramon assume o lugar de Abel, que deixou o cargo no último dia 16, após 14 jogos. Outra novidade anunciada pela diretoria vascaína, no final da tarde de segunda-feira (30), é a contratação de Antônio Lopes como coordenador-técnico. Tanto Lopes quanto Ramon têm uma longa relação de vitórias e títulos com o time da Colina. As informações são da Agência Brasil.

Auxiliar técnico permanente do clube desde 2019, Ramon foi jogador do Vasco em três passagens ao longo da carreira, marcada como meia habilidoso e exímio cobrador de faltas. Já o veterano Antônio Lopes, de 78 anos, comandou o time carioca na conquista mais importante da história vascaína, a Copa Libertadores da América de 1998.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a estreia da dupla ainda está indefinida. Neste momento, todas as atividades em São Januário estão suspensas e o Campeonato Carioca – o Vasco ainda tem remotas chances de classificação – está paralisado até o dia 30 de abril.