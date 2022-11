Rebeca Andrade celebra o posto de ginasta mais completa do mundo

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 20:02 horas

Rio- Rebeca Andrade vive um momento especial na carreira. A própria atleta de 23 anos admitiu isso ao afirmar que “ser a atleta mais completa do mundo é uma grande coisa” para ela e para o esporte. A declaração foi dada em entrevista coletiva nesta terça-feira, 08, na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Dona de duas medalhas olímpicas (uma de ouro no salto e uma de prata no individual geral) nos Jogos de Tóquio, a ginasta foi o principal nome do Brasil no Mundial de Ginástica Artística disputado na última semana em Liverpool (Inglaterra). Na competição realizada na Terra da Rainha ela ficou com o ouro no individual geral e com o bronze no solo.

“Quando veio o resultado fiquei muito feliz e orgulhosa. É a história de várias gerações da ginástica. Esperamos muito por essa medalha. O Brasil teve, e tem, muitos talentos. E ser a atleta mais completa do mundo [com a conquista do individual geral] é uma grande coisa para mim e para o esporte”, declarou Rebeca Andrade.

Ao falar da conquista das medalhas, a ginasta de 23 anos deixou claro que estas vitórias são resultado de um trabalho de equipe: “O que me permitiu trazer essa medalha foi muito treino, trabalho, apoio dos técnicos, da equipe multidisciplinar e da equipe”.

Na entrevista Rebeca também deixou claro que tantos bons resultados a levaram a ser vista de forma diferente pelas outras pessoas, inclusive se tornando uma referência para algumas. “Fico honrada por ser espelho para outras pessoas. Não apenas crianças, mas adolescentes e adultos. Sei como isso é importante, pois a [ex-atleta] Daiane dos Santos foi uma referência para mim […]. É muito bom poder inspirar e incentivar. Isso não é uma coisa difícil, pois é natural, vem do coração”, concluiu.