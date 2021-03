Renato Gaúcho elogia Rafinha e revela conversas com Douglas Costa

Matéria publicada em 29 de março de 2021, 11:48 horas

Porto Alegre- Feliz e satisfeito com o novo jogador do Grêmio, Renato Gaúcho não poupa elogios ao lateral-direito Rafinha. Em busca de mais reforços, o técnico indica que pelo menos mais uma contratação de peso deve ser feita nos próximos dias e diz que já teve conversas com Douglas Costa, atualmente no Bayern de Munique.

“O Rafinha é um jogador que dispensa comentários. Por onde passa, é campeão. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Até cinco, seis meses atrás estava jogando em alto nível pelo Flamengo. Vai ajudar o grupo, principalmente os jovens. E vai nos ajudar nas competições que temos pela frente”, disse o treinador, pouco depois da goleada sobre o Pelotas por 4 a 0, na noite de domingo.

O técnico indica que o atacante Rafael Borré, já cobiçado pelo Palmeiras, pode ser a novidade da equipe gremista. “O Borré não posso dizer muito detalhes, mas espero que ele possa assinar na semana que vem e vir para o Grêmio”, declarou.

Apesar da cautela quanto ao jogador do River Plate, Renato Gaúcho chega a esboçar uma possível formação com o argentino em campo. “É importante ter jogadores que sabem fazer gols. O Diego (Souza) tem nos ajudado bastante, mas vamos esperar ele (Borré) assinar o contrato. Sem dúvida alguma, é um jogador que tem se destacado muito no River. Vai depender do que precisarmos nas partidas, mas tem uma chance muito grande deles atuarem juntos ”

Mas outros nomes podem surpreender os torcedores nas próximas semanas. Douglas Costa é a aposta mais ambiciosa. O jogador pertence à Juventus, mas está emprestado ao Bayern, onde tem recebido poucas chances.

“Já particularmente conversei com todos esses jogadores que estavam na lista. Sei da forma que eles gostam de falar, da maneira que gostam de ser tratados. Todos estão dispostos e felizes em vir para o Grêmio. Mas têm coisas que fogem dos parâmetros financeiros. Conversei diversas vezes com o Douglas e ele demonstrou interesse. Conversei também com o Rafael Carioca. Mas entra a parte financeira, e depende do Grêmio. Não vou passar por cima”, comentou o treinador.

Fonte Agência Estado*.