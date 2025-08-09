sábado, 9 agosto 2025
Renato Paiva reencontra o Botafogo no Castelão

Fortaleza e Glorioso se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão, em momentos opostos na tabela

by adrielly ribeiro

Foto: Vítor Silva – Botafogo

Fortaleza – Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 7ª posição na tabela, com 26 pontos. Já o Leão do Pici está na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 15 pontos.

O duelo marca o reencontro de Renato Paiva com o Botafogo. O técnico português, que assumiu recentemente o comando do Fortaleza, deixou o clube carioca após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Antes disso, havia comandado a vitória sobre o PSG na fase de grupos.

A saída de Paiva foi motivada pela insatisfação do dono da SAF alvinegra, John Textor, com a postura do time no duelo contra o Verdão. Para o lugar do português, o Botafogo contratou Davide Ancelotti. Menos de um mês depois, Paiva foi anunciado pelo Fortaleza para substituir Vojvoda. No novo clube, soma uma vitória sobre o Red Bull Bragantino, dois empates e uma derrota em quatro partidas.

