Resende desperdiça oportunidades e a Portuguesa vence por 1 a 0

Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 19:33 horas

Resende – O Resende recebeu a Portuguesa na tarde desta quinta-feira, dia 01, e o jogo terminou em vitória para o visitante. Cafu marcou o único gol da partida aos três minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Resende permanece parcialmente na oitava colocação da competição.

O Resende começou se impondo em casa e logo no primeiro lance de perigo no jogo, Mateus Bastos desperdiçou boa chance frontal ao gol. O visitante cresceu no final do primeiro tempo, teve boas chances e o jogo ficou lá e cá.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Cafu recebeu a bola em contra ataque e marcou. O Resende ainda tentou fazer modificações, colocou sangue novo em campo, mas voltou a desperdiçar oportunidades e não conseguiu converter.

O jogo teve a estreia de Gustavo Índio como titular, devido ao desfalque do centroavante Nunes, que, assim como o lateral-esquerdo Jeanderson, o meia Jean Deretti e o goleiro Jefferson, ficou de fora por dores musculares.

O próximo compromisso oficial do Resende é contra o Boavista, no próximo domingo, às 11h, no Estádio do Trabalhador.