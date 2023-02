Resende divulga time que vai encarar o Flamengo - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 15:43 horas

Resende e Volta Redonda – O Resende entra em campo daqui a pouco, às 16 horas para enfrentar o Flamengo em jogo válido pela oitava rodada da Taça Guianabara. O Gigante do Vale quer a vitória para se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do G8 do Estadual. Veja a escalação acima.

Para este confronto, o Gigante do Vale terá o retorno do goleiro Jefferson Luís, que cumpriu suspensão automática diante do Madureira, na rodada passada.

O Resende está na 11ª posição, com quatro pontos ganhos, dois à frente da zona de rebaixamento e a quatro do Audax Rio, que é o oitavo colocado e fecha a zona de classificação para a Taça Rio.