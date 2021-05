Resende e Voltaço empatam na estreia do carioca sub-20

Matéria publicada em 15 de maio de 2021, 15:20 horas

Resende – O clássico regional entre Resende e Volta Redonda pela estreia no Carioca sub-20 terminou empatado em 1 a 1. Henrique Halls marcou para o Gigante do Vale e o time pressionou pela vitória com direito a gol anulado e bola na trave, mas iniciou a competição somando um ponto.

O jogo contou com emoção desde os primeiros minutos. O Resende não entrou ligado na partida e o Volta Redonda aproveitou para abrir o placar aos 5 minutos. Depois do gol, foi a vez do Resende acordar e buscar o resultado. Leozin, que driblou três adversários, com direito a chapéu, e sofreu a falta. Brendon cobrou na área e Henrique Halls subiu mais que todo mundo para empatar.

Na sequência do empate, o jogo esquentou e o Resende foi em busca da virada. Bismarck chegou a marcar, mas o bandeirinha marcou impedimento. João Felipe também teve boa chance, mas parou no goleiro e depois na trave. O jogo teve momentos de equilíbrio e o Volta Redonda também levou perigo ao gol de Pedro, que chegou a fazer uma boa defesa no jogo.

No segundo tempo o Resende continuou pressionando, mas o gol da vitória não saiu. Com o empate, o Gigante do Vale fica momentaneamente na quinta colocação da Taça Guanabara. O próximo compromisso do clube é contra o Madureira, fora de casa, no dia 19 de maio.