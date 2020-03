Resende empata com o Vasco no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 21:13 horas

Volta Redonda – O Resende por pouco não começa a Taça Rio aprontando para um dos times chamados grandes. O Gigante do Vale saiu na frente, criou boas chances ao longo do jogo, mas acabou permitindo o empate do Vasco. O placar de 1 a 1, na noite deste sábado, no Raulino de Oliveira, acabou sendo o mais justo.

O primeiro tempo foi muito truncado, com o Vasco mantendo mais posse de bola mas esbarrando em uma forte marcação do adversário. O cruzmaltino tinha pouca ou quase nenhuma inspiração enquanto o Resende jogava por um erro dos cariocas para tentar o seu gol. A melhor chance do Vasco na etapa inicial veio com Marrony. O garoto de Volta Redonda acertou boa cabeçada e assustou o goleiro rival após uma cobrança de falta.

No entanto, quem abriu o placar foi o Gigante do Vale. Em uma rápida troca de passes do ataque, Thauan recebeu livre e colocou para o fundo da rede, vencendo Fernando Miguel. O Vasco seguiu mal na partida, mas mesmo assim chegou ao empate antes de descer para o intervalo. Andrey pegou cruzamento de Henrique pela esquerda e ainda viu a bola desviar em um adversário antes de entrar para deixar tudo igual.

Na etapa final, a entrada de Guarín no lugar de Raul deu mais qualidade ao meio campo do Vasco. O argentino Cano, que pouco foi acionado no primeiro tempo, acabou recebendo mais bolas. Precisando da vitória, Abel ainda tirou Ribamar para entrada do jovem Vinícius e colocou Tiago Reis na vaga de Marcos Junior, lançando definitivamente o time ao ataque. Da mesma forma, deixou a defesa mais exposta, já que Guarín era o principal armador de jogadas.

Com isso, a partida ficou aberta e tanto Vasco quanto Resende se alternaram na missão de perder gols. E foi assim até o final. A pressão em São Januário deve voltar a subir enquanto o Resende mostrou que pode faze um segundo turno melhor que o primeiro.