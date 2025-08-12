Resende encara a Portuguesa pelas oitavas da Copa Rio

Resende – O Resende FC volta a campo nesta quarta-feira (13) para encarar a Portuguesa no duelo de volta das oitavas de final da Copa Rio. A partida acontecerá às 20h00, no estádio Luso- Brasileiro. No jogo de ida, que aconteceu no dia 30 de julho, no estádio do Trabalhador, o Gigante do Vale foi superado por 3 a 2, em uma partida movimentada. Os gols do Resende foram marcados por Marquinhos do Sul e Luan Gama.

O técnico Jordi Blanco comentou a preparação e a expectativa para o jogo de volta.

“Estamos focados em corrigir os detalhes que nos custaram o resultado no primeiro jogo. As últimas semanas de treinos foram movimentadas e voltadas para aumentar a intensidade e ajustar pontos para buscar a classificação, sem perder a nossa capacidade de criação. Sabemos que a Portuguesa tem qualidade, porém, vamos buscar o resultado com organização e coragem. O elenco está comprometido e confiante para reverter a desvantagem para conquistar a classificação”.

Agora, o alvinegro precisa vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para seguir vivo na competição. Em caso de classificação para as quartas de final, o Gigante do Vale enfrentará o vencedor do confronto entre Bangu e Campo Grande.