Resende enfrenta o Boa Vista no sábado, dia 30, pelas quartas de final do Carioca Sub-17

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 15:41 horas

Gigante do Vale concluiu a campanha na Taça Guanabara na quinta colocação

Resende- Depois de vencer o Botafogo fora de casa, por 3 a 2, pela décima primeira rodada da Taça Guanabara, o Resende conheceu seu adversário para as quartas de final do Campeonato Carioca sub-17. O adversário será o Boavista, nos dias 30 de outubro e 7 de novembro, sendo o primeiro jogo no Estádio do Trabalhador, às 10h, e o segundo no CFZ Recreio, às 15h.

Como prevê o regulamento da competição, o Boavista possui a vantagem do empate devido ao fato de ter feito melhor campanha. O time classificado segue para as semifinais do Campeonato Carioca, enquanto o eliminado disputa as semifinais da Taça Rio.

Preparação

O Gigante do Vale, comandado pelo treinador Ricardo Pagani, iniciou na segunda-feira, dia 25, na Pelé Academia, a semana de preparação para a primeira partida decisiva das quartas de final da competição.

“Estamos conseguindo conciliar a formação dos atletas com um desempenho competitivo, além de expressar o DNA da Pelé Academia em campo. Conseguimos aplicar uma boa variabilidade tática ao longo da competição, com uma forma aberta de jogar. Então, transformamos a formação de atletas em potencial de jogo, o que nos proporcionou vitórias e uma boa campanha. Coroamos isso com uma vitória gigante e inédita de virada contra o Botafogo fora de casa. Foi um jogo especial para todos pela grandeza do adversário e teve um gosto diferente. Agora vamos enfrentar o Boavista buscando a continuidade do bom trabalho e almejando grandes objetivos na competição” – comentou o treinador.

A campanha

O Resende concluiu a disputa da Taça Guanabara, que confere o título ao primeiro colocado, com a quinta melhor campanha. A vaga nas quartas do Campeonato Carioca foi conquistada matematicamente ainda na nona rodada, com duas rodadas de antecedência. Ao fim da Taça Guanabara, o clube somou 17 pontos, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. Pelo regulamento, as oito melhores campanhas se enfrentam, com o cruzamento do 1º contra o 8º, o 2º contra o 7º, o 3º contra o 6º e o 4º contra o 5º colocado.