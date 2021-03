Matéria publicada em 18 de março de 2021, 19:01 horas

Gigante do Vale treinou pela última vez antes do confronto nesta quinta-feira, dia 18

Resende – O Resende está se preparando para mais um grande desafio no Campeonato Carioca 2021. Com uma vitória, um empate e uma derrota na competição, na sétima colocação, o clube enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira, dia 19, às 21h, no Maracanã.

O treinador Sandro Sargentim comandou, na tarde desta quinta-feira, o último treinamento do Resende antes da viagem para o confronto. O time deve ter mudanças para o confronto por opção do treinador. Marcão permanece na zaga ao lado de Grasson e Fraga substitui o goleiro Jefferson, expulso contra o Madureira. Jefferson Ruan, Mateuzinho e Mateus Bastos brigam por duas vagas no setor ofensivo.

– A equipe esteve muito focada na preparação nesta semana. Sabemos que se trata de um clube com muita tradição, com ótimo jogadores e joga em casa. Estamos vindo de um bom resultado, que é o empate contra o Madureira fora de casa. Ainda mais pelas circunstâncias, com um a menos durante mais da metade do jogo. Vamos para o Rio respeitando o adversário, mas vamos tentar impor nossa forma de jogar e buscar pontuar. Seja a vitória ou o empate, é importante continuar pontuando e solidificar nossa maneira de jogar – disse o treinador Sandro Sargentim.

O elenco passou por testes de COVID-19, com todos os resultados negativos para a doença, e viaja nesta sexta-feira.

Nome de Cartolouco Aparece no bira e jogador estará disponível contra o Flamengo

Cartolouco, o último reforço do Resende para o Campeonato Carioca, já está disponível para atuar pelo Gigante do Vale. O nome do atacante apareceu no BIRA (Boletim Informativo de Registro e Transferência) na tarde de terça-feira, dia 16, e ele se tornou opção para o treinador Sandro Sargentim para o jogo contra o Flamengo.

No último dia 3 de março, o Resende anunciou a contratação de Lucas Strabko, popularmente conhecido como Cartolouco. Ele assinou um contrato de produtividade válido até o final do Campeonato Carioca 2021. O novo atacante do Gigante do Vale falou sobre a expectativa para atuar oficialmente pelo clube.

– É uma grande honra vestir a camisa do Resende, um time de muita história no Campeonato Carioca, um clube centenário. A expectativa está lá em cima para ajudar esse elenco que é muito guerreiro e está mostrando seu valor a cada jogo. Vamos com tudo para chegar o mais longe possível no estadual e trazer alegrias para o torcedor. Aqui é Resende! – comentou o atacante.