Resende enfrentará o Audax

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2022, 18:09 horas

Gigante do Vale terá confronto que pode levar ao G4 do Campeonato Carioca

Resende – O Resende está se preparando para mais um desafio no Campeonato Carioca 2022. Ocupando a sexta colocação, com uma vitória, um empate e uma derrota, o clube enfrenta o Audax, no Estádio do Trabalhador, nesta segunda-feira, dia 7, às 15h30.

O treinador Sandro Sargentim comentou sobre a expectativa para a partida e a importância do resultado em casa.

“Esperamos repetir a boa atuação que tivemos ao enfrentar a Portuguesa na última quinta feira. Com um atleta a menos, conseguimos impor nossa forma de jogar e buscamos o empate. Iremos respeitar bastante o próximo adversário, mas buscando os três pontos contra o Audax. Vencer em casa é essencial para nossas ambições no campeonato”, comentou o treinador.

A equipe deu sequência à preparação neste sábado, na Pelé Academia. O clube não contará com Raphael Macena contra o Audax, já que o atacante foi expulso contra a Portuguesa e cumprirá suspensão automática.