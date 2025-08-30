sábado, 30 agosto 2025
Resende FC recebeu a Portuguesa pela Copa Rio Sub-15 e Sub-17

Jogos foram na tarde de sábado (30), no Estádio do Trabalhador, pela Copa Rio

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Resende – No sub-17, a equipe comandada pelo técnico Marcel Andrade venceu por 2 a 1. O atacante Jhonatan abriu o placar ainda no primeiro tempo. No início da segunda etapa, o adversário empatou, mas o Gigante do Vale manteve a intensidade e, em uma linda cobrança de falta de José Emanuel, garantiu a segunda vitória na competição.

Na sequência, pelo sub-15, a equipe dirigida por Léo Reis saiu atrás no placar no primeiro tempo. No entanto, lutou até o fim e, após bela jogada de Miguel Messias, o centroavante Richard Lima marcou de cabeça o gol que assegurou o empate para o Gigante do Vale.

Com os resultados, o Resende segue firme na competição e já se prepara para o próximo desafio. O adversário será o Volta Redonda, novamente no Estádio do Trabalhador, onde a equipe contará mais uma vez com o apoio de sua torcida.

 

 

 

