Resende joga de igual para igual contra o Corinthians, mas é derrotado na estreia da Copinha

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 17:10 horas

Jogo terminou em 2 a 1 para o clube paulista; Bismarck marcou para o Resende

São José dos Campos,- O Resende estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota para o Corinthians por 2 a 1 nesta terça-feira, dia 4. O Gigante do Vale equilibrou o jogo durante os 90 minutos jogaram para vencer no Estádio Martins Pereira, mas sofreu o gol no fim da partida.

O jogo começou com poucas chances claras de gol. Pelo Resende, Brendon teve uma grande oportunidade em boa infiltração e parou na defesa do goleiro. O Corinthians também levou perigo, mas o primeiro tempo terminou com as ações contidas para os dois lados.

No segundo tempo, logo aos 11 minutos, Keven marcou para o Corinthians em jogada individual e finalização indefensável para o goleiro Pedro. O Resende pressionou em busca do empate e o ímpeto do Corinthians caiu na sequência da partida.

Aos 45 do segundo tempo, o atacante Caio, de apenas 16 anos, entrou e sofreu o pênalti. Bismarck, artilheiro do carioca, cobrou sem chances para o goleiro.

Aos 47, no entanto, o Corinthians subiu ao ataque para uma pressão final e marcou com finalização rasteira, da entrada da área, de Matheus Araújo. Resultado final, 2 a 1 para o Corinthians.

Na outra partida do grupo, São José, os donos da casa, e River-PI ficaram no empate em 1 a 1. O Resende ocupa momentaneamente a quarta colocação no grupo 15. O próximo compromisso é na sexta-feira, dia 7, às 19h30, contra o São José, os donos da casa.