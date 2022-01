Resende perde nos pênaltis e cai na terceira fase da Copinha São Paulo

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2022, 17:56 horas

São Paulo – Depois de um empate por 1 a 1 com o Botafogo, o Resende perdeu na disputa de pênaltis e está fora das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Sub-20, a Copinha.

O time do Sul Fluminense chegou a sair na frente no tempó normal, com um gol de Léo Pedro aos dois minutos do segundo tempo, mas Maranhão empatou para o Fogão apenas quatro minutos depois.

Na disputa de tiros da marca do pênalti, as cinco cobranças normais mantiveram o empate. Nas cobranças alternadas, Kawan marcou para o Botafogo e Feth acertou o travessão, dando a vitória ao time da General Severianno.