Resende perde para o Democrata pela Série D

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 17:34 horas

Partida, válida pela segunda rodada, terminou 1 a 0 para os visitantes

Resende – O Resende foi derrotado por 1 a 0 pelo Democrata de Governador Valadares-MG na tarde deste sábado, dia 13, no estádio do Trabalhador, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Gigante do Vale será pela estreia da A2 do Campeonato Carioca, diante do America, quarta-feira, dia 17, às 15h, no Giulite Coutinho.

Já pela Série D, a próxima partida será contra a Portuguesa-RJ, sábado, dia 20, às 18h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Em um primeiro tempo sem grandes chances de gol, o Resende chegou em chutes de fora da área de Emerson Urso e Cesinha. Já o Democrata, conseguiu assustar com JV, que finalizou com perigo para boa defesa de Jefferson Luís.

Na volta do intervalo, os visitantes abriram o placar no primeiro, em chute de fora da área de Marcelinho.

Atrás no placar, o Gigante do Vale pressionou em busca do empate e assustou com Paulinho, que, de cabeça, parou em defesa de Glaycon. A pressão alvinegra seguiu durante toda a segunda etapa, mas não conseguiu furar a defesa adversária.

Nos acréscimos, o Resende ainda teve dois jogadores expulsos: DG, que recebeu vermelho após falta na intermediária, e Felipe Gomes, que recebeu o segundo amarelo após ter parado contra-ataque. Fim de jogo no estádio do Trabalhador: Resende 0x

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro Série D – 2° rodada

Resende 0x1 Democrata de Governador Valadares-MG

(13/05/23 – estádio do Trabalhador – 15h)

Resende: Jefferson Luís; Cesinha (Joanderson), Rildo, Felipe Gomes e Higor Martins (DG); Khevin Fraga, Paulinho (Sendeski) e Geovani (Igor Bolt); Emerson Urso, Orlando Jr. e Bismarck (Léo Pedro). Técnico: Eudes Pedro.

Gols: Marcelinho (DEM)

Cartões amarelos: Cesinha, Paulinho.

Cartões vermelho: DG e Felipe Gomes

Público presente: 305 (276 pagantes)

Renda: R$ 1.720,00