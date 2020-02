Resende perde para o Fla no Maracanã

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 23:10 horas

Rio – O Resende perdeu para o Flamengo por 3 a 1 em jogo realizado na noite desta segunda-feira no Maracanã, no Rio. Os gols foram de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Essa foi a estreia do time principal do Rubro-Negro na temporada. Alef Manga havia aberto a contagem para os alvinegros.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 10 pontos e assumiu a segunda locação do Grupo A, deixando, assim, o Botafogo fora da zona de classificação. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, quando encara o Madureira, no Maracanã.